Habitação, saneamento e transporte terão R$ 7,4 bi do FGTS em 2004 O conselho curador do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) aprovou nesta terça-feira um orçamento recorde para investimentos em habitação, saneamento e transporte no ano que vem: R$ 7,45 bilhões. Desse total, R$ 1,45 bilhão são recursos extraordinários cuja liberação depende de uma medida provisória prevista para ser publicada hoje. Dos recursos extraordinários, R$ 1 bilhão referem-se a uma expansão do Programa de Arrendamento Residencial (PAR), que já tinha esgotado o limite de gasto de R$ 2,4 bilhões estabelecido em sua criação, em 1999, e R$ 450 milhões serão recursos destinados à área de transporte. O PAR financia a construção de casas populares. Segundo o ministro do Trabalho, Jaques Wagner, este ano o FGTS produziu um superávit recorde de R$ 4,5 bilhões, o que permitiu o acréscimo orçamentário. Até 1999, diz o ministro, o fundo era deficitário. Do orçamento ordinário aprovado nesta terça, de R$ 6 bilhões, R$ 3,6 bilhões serão investidos no financiamento de projetos de habitação, R$ 1,8 bilhão em saneamento e R$ 600 milhões em transportes. Assim, o Ministério das Cidades finalmente poderá contratar projetos de saneamento, graças ao aumento no limite de endividamento de Estados e municípios incluído no acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI), anunciado ontem, e aprovado pelo Conselho Monetário Nacional (CMN). Como os Estados e municípios - que realizam as obras de saneamento - estavam no limite de endividamento, foram contratados este ano apenas cerca de R$ 100 milhões do FGTS para projetos nessa área. Com o aval do FMI para que os limites de endividamento sejam ultrapassados em até R$ 2,9 bilhões para obras de saneamento, os recursos agora podem ser liberados. Em cerimônia marcada para a tarde de hoje no Palácio do Planalto, o Ministério das Cidades deve assinar contratos com 11 Estados, mais o Distrito Federal, no total de R$ 1,7 bilhão.