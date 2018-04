Halliburton anuncia contrato de R$ 380 milhões com Petrobras

A Halliburton - segunda maior companhia de serviços do setor de petróleo do mundo em receita, atrás apenas da Schlumberger - anunciou nesta terça-feira, 21, que fechou um contrato de serviços de US$ 190 milhões com a Petrobras. A companhia norte-americana vai fornecer serviços de perfuração à estatal brasileira em campos em alto-mar - onde estão as mais promissoras descobertas de petróleo e gás do mundo.

O contrato de cinco anos deverá ter início no terceiro trimestre deste ano. A Petrobras parece estar dando prosseguimento a seus programas de desenvolvimento. Na segunda-feira, a Transocean, maior empresa de serviços de perfuração submarina do mundo, anunciou um acordo de três anos com a estatal brasileira, no valor estimado de US$ 558,5 milhões.

A Halliburton afirmou que prevê uma recuperação mais rápida do que o esperado nos negócios internacionais, em consequência do aumento dos preços do petróleo. A companhia anunciou na segunda que teve lucro de US$ 265 milhões no segundo trimestre deste ano, o que representou queda de 48% em comparação com o mesmo período do ano passado.

Apesar do declínio, o resultado veio melhor do que o esperado pelos analistas e alimentou as esperanças do setor de que o aumento dos preços do petróleo possa levar a uma recuperação da atividade de perfuração em todo o mundo. As informações são da Dow Jones.