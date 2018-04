Halliburton fecha contrato com a Petrobrás

A Halliburton, segunda maior companhia de serviços do setor de petróleo do mundo, fechou contrato de US$ 190 milhões com a Petrobrás. A companhia americana vai fornecer serviços de perfuração à estatal brasileira em campos em alto-mar. O contrato, de cinco anos, deverá ter início no terceiro trimestre. A Petrobrás parece estar dando prosseguimento a seus ambiciosos programas de desenvolvimento. Ontem, a Transocean, maior empresa de serviços de perfuração submarina do mundo, anunciou acordo de três anos com a estatal brasileira, no valor estimado de US$ 558,5 milhões.