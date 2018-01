Halliburton vai transferir sede administrativa para Dubai A gigante petrolífera norte-americana Halliburton anunciou no domingo, 11, que vai transferir sua sede corporativa e seu chefe-executivo para Dubai, nos Emirados Árabes, em um esforço para expandir seus negócios no Oriente. A informação foi divulgada pela agência Reuters. A empresa, que foi dirigida pelo vice-presidente Dick Cheney entre 1995 e 2000, está envolvida há tempos com o Oriente Médio. A KBR Inc., unidade de engenharia e construção do grupo, é o maior fornecedor do Pentágono no Iraque. A KBR já registrou até agora mais de US$ 20 bilhões em receitas provenientes de seu trabalho no Iraque, e vem sendo alvo de diversas investigações sobre sua maneira de cobrar pelos serviços. Além disso, já enfrentou reclamações de legisladores sobre seus laços estreitos com a administração de George W. Bush. Segundo a Reuters, a Halliburton divulgou que manterá seu registro legal nos Estados Unidos e que não está deixando Houston, onde está baseada atualmente. Mas o chefe-executivo da empresa, David Lesar, disse que "nesse momento, nós vemos claramente que há mais oportunidades no Oriente que no Ocidente". Durante 2006, mais de 38% da receita de US$ 13 bilhões da Halliburton foi gerado no Oriente.