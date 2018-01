Halloween no shopping O Shopping Metrô Tatuapé promove, de 18 a 31 de outubro, o evento Halloween, uma festa que está se tornando cada vez mais popular entre a garotada. O shopping construiu, em sua praça central, um castelo e jardim mal-assombrados, habitados por fantasmas e morcegos, além de abóboras e muitas teias de aranhas. As atividades programadas seguem o clima do Dia das Bruxas americano, com maquiadores pintando o rosto das crianças e oficinas de pintura e confecção de bonecos em forma de fantasminhas. A entrada é gratuita e o shopping funciona de segunda a sábado, das 10h às 22h, e Domingo, das 14h às 20h. O telefone para informações é (0xx11) 6192-9444.