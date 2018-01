Hard Rock vai lançar unidades em Gramado, SP e Goiânia

Dois anos depois de sua primeira unidade no Brasil, em Curitiba, a rede de restaurantes Hard Rock prepara-se para expandir no País. Até o fim do ano, a marca vai lançar uma loja na cidade de Gramado, na Serra Gaúcha, para no que vem chegar a Goiânia no primeiro semestre e, enfim, abrir sua primeira operação em São Paulo.

Em Gramado, o investimento foi de R$ 6,5 milhões, incluindo R$ 800 mil de capital de giro e de estoque. Valor considerado baixo pelo franqueado master do Hard Rock Cafe no Brasil, Norberto Herrero, já que normalmente gasta-se entre R$ 12 e R$ 14 milhões para montar uma unidade.

“O prédio estava praticamente pronto. Só tivemos que instalar equipamentos, algumas mudanças estruturais e modificar as janelas para vidro duplo contra o sol e o calor”, afirma o empresário.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo ele, a cidade gaúcha foi escolhida por receber anualmente seis milhões de turistas. Há 15 anos, no entanto, a mesma Gramado foi rejeitada pela Hard Rock Cafe, pois a avaliação foi de que o movimento turístico era fraco em algumas épocas do ano.

++ Com produtos mais baratos, Starbucks quer triplicar número de lojas no País

SP e Rio. Em fevereiro do ano que vem, a rede pretende abrir em Goiânia, em uma área de 1,500 m² no Shopping Flamboyant. Na sequência deve vir São Paulo e um retorno ao Rio de Janeiro.

“Neste momento estamos negociando um ponto em São Paulo”, revela Herrero. A ideia é de inaugurar entre dez e 12 unidades dentro dos próximos quatro anos, com crescimento através de franquias nas quais o empresário entrará como parceiro.

Retorno. O desafio do momento para a Hard Rock Cafe é não repetir os erros que aconteceram com as antigas unidades do Rio e de Belo Horizonte, que fecharam em 2011 e 2014, depois de 11 e oito anos de atividade, respectivamente.

“No Rio de Janeiro estávamos em um shopping que oito anos depois da abertura não tinha 50% das lojas abertas. Então nós entramos em um lugar morto. Em Minas Gerais eram quatro grupos locais sem experiência em shopping”, conta Herrero.

++ Starbucks quer mudar os hábitos dos chineses com o café

De acordo com ele, a organização hoje procura por locais de bom movimento de público, especialmente das classes A e B, e que atendam às três facilidades clássicas da rede: restaurante, eventos e venda de produtos da logomarca.

A rede de restaurantes temáticos tem hoje presença em 60 países, 176 lojas e faturamento global de US$ 3,5 bilhões.