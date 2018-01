Haroldo Lima é confirmado como diretor-geral da ANP O engenheiro eletricista e ex-deputado federal pelo PC do B da Bahia Haroldo Lima foi confirmado nesta quarta-feira pelo governo como diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo (ANP), cargo que já vinha ocupando interinamente desde janeiro deste ano, em substituição ao embaixador Sebastião do Rêgo Barros. O nome de Haroldo Lima foi indicado pelo ministro Silas Rondeau ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que aprovou a indicação. A indicação de Lima foi elogiada por uma das principais entidades empresariais do setor de infra-estrutura do país. Segundo afirmou Paulo Godoy, presidente da Associação Brasileira da Infra-Estrutura e da Indústria de Base (Abdib), Haroldo Lima "tem todas as condições de desempenhar um bom trabalho frente à ANP". "O papel dele nos últimos meses, enquanto atuou de forma interina e, principalmente, na Sétima Rodada de Concessões, cujo resultado foi extremamente positivo, ratificam a confirmação do nome dele", acrescentou o dirigente. A confirmação coloca fim a um impasse iniciado em abril deste ano, quando a Comissão de Infra-Estrutura do Senado impôs uma derrota ao governo, rejeitando a indicação do engenheiro José Fantine para o comando da agência. Como Lima já é um diretor da ANP, seu nome não precisa passar por sabatina nem por votação no Senado, segundo informou o Ministério de Minas e Energia. Com essa solução, o governo livrou-se do risco de se desgastar novamente com uma eventual derrota no Senado. Uma vez que Lima assumirá em definitivo, sua vaga como diretor ficará aberta. Ainda não há um nome para substituí-lo. A ANP tem outros três diretores em atuação: John Milne Albuquerque Forman, Newton Reis Monteiro e Victor Martins.