Hartung condena centralização de recursos do pré-sal O governador do Espírito Santo, Paulo Hartung (PMDB), afirma que a proposta do governo para o pré-sal vai centralizar excessivamente a arrecadação de recursos com a produção de petróleo. "O que a União propõe não é dividir royalties com Estados não produtores, é uma baita centralização dos recursos." Defensor da manutenção do rateio atual, Hartung diz que o benefício a Estados e municípios produtores está previsto na Constituição, como compensação aos danos causados pela indústria do petróleo. "As cidades próximas à produção na costa do Espírito Santo já sofrem impactos sociais, como a necessidade de investimentos em infraestrutura", argumenta.