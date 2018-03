Haverá suficiência de energia ´além de 2010´, diz Dilma A ministra chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, disse nesta terça-feira que não há risco de apagão até 2009, como alerta estudo do Ministério da Fazenda, e haverá suficiência de energia no País "além de 2010". "Uma posição dentro de Ministério de Minas e Energia diz que não corremos risco de apagão e o governo opta obviamente por dar a força da opinião dele baseada na definição do Ministério de Minas e Energia e não do Ministério da Fazenda." "A Fazenda fez um estudo e o MME faz todo um controle de previsão de abastecimento de energia, e temos hoje um conjunto de obras propostas que serão realizadas através do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), que vão permitir que a gente assegure um grau de suficiência do País em termos de energia além de 2010", completou. Dilma afirmou também que acredita que a licença ambiental para uma das duas usinas que compõem o Complexo do Rio Madeira sairá no mês que vem. Ela disse não saber se a licença será para a usina de Jirau ou de Santo Antônio. Indagada se a lentidão no licenciamento ambiental poderia vir a ser um problema para a implementação das obras previstas no PAC, Dilma respondeu que "nós esperamos que não seja".