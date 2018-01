Incoporadora comemora estreia entre as 10 mais

O grupo Esser, que faz sua estreia na lista das incorporadoras premiadas com o Top Imobiliário, registrou valor estimado em R$ 591 milhões com lançamentos feitos no ano passado, segundo a Empresa Brasileira de Estudos de Patrimônio.

Esse número é um dos cinco itens, que, após a ponderação da Embraesp, define o ranking do segmento, onde a Esser ficou em nono lugar.

"É a primeira vez que ganhamos", comemora o diretor comercial, Fábio Souza. "É uma satisfação enorme depois de tudo que fizemos nos últimos três anos." Ele conta que o planejamento traçado desde 2012 reforçou a área de vendas. "Reestruturamos todos os departamentos", diz, ao comentar que chegou a hora de colher frutos, como "estar no top 10".

Outro ponto positivo, segundo ele, é "o acréscimo de 35%" no volume de vendas do primeiro trimestre do ano. "O crescimento foi devido aos estoques", declara Souza, que prevê um valor geral de vendas (VGV) para 2015 "de R$ 600 milhões".

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para este ano, a projeção da Esser indica cinco lançamentos. O primeiro foi o Village Casa Verde em abril. "Outros quatro são no centro e na zona sul", afirma. Souza vê o consumidor "bem posicionado" e com "potencial de negociação", que tempos atrás não teria. "As construtoras reduziram as margens."

Ele diz que cada empreendimento tem margem específica e lembra que, no ano passado, a campanha "A hora é Esser" ofereceu descontos de até 40%.

Neste mês, saiu uma nova campanha, com duração prevista de 90 dias, que não traz oferta de desconto. "A campanha reforça a marca", diz ele, comentando que o mote atual é a satisfação do cliente. "Não vamos mencionar desconto, mas temos oportunidade para quem vier negociar conosco." Souza informa que a decisão da Caixa - que reduziu o teto do financiamento para 50% do valor total para imóveis usados - favorece o setor. "O consumidor ainda pode comprar da construtora com possibilidade de financiar 80%", afirma, salientando que as melhores oportunidades são imóveis prontos.