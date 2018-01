Hedging Griffo lança fundo exclusivo em café A Hedging Griffo lançou o primeiro fundo para investimento exclusivo em café: o HGF Café FIF. Segundo o diretor da Hedging Griffo, André Freitas, trata-se de um fundo multimercado, sem renda variável, com 100% das aplicações em café. O fundo tem como objetivo acompanhar a valorização do preço do café. Conforme Freitas, o valor da saca de 60 quilos atingiu nas últimas semanas as menores cotações dos últimos 30 anos e chegou a bater em US$ 45, abaixo de seu custo de produção, que gira em torno de US$ 65. Por isso, aposta, existe espaço para sua recuperação e, conseqüentemente, ganhos para quem apostar em sua valorização. O fundo exige aplicação mínima de R$ 5 mil e taxa de administração de 3% ao ano.