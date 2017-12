Heineken Brasil procura estagiários e oferece vale-cerveja aos selecionados

A Heineken Brasil está buscando estudantes do antepenúltimo ou penúltimo ano da graduação para estagiar na companhia. Mas, além dos benefícios já conhecidos para esse tipo de vaga, a empresa oferece algo a mais: um vale-cerveja que garante 24 garrafas long neck de qualquer produto da empresa todos os meses.

As vagas também contam com vale-transporte ou fretado, vale-alimentação, plano de saúde e seguro de vida. Apesar de não divulgar o salário, um levantamento da plataforma Love Mondays, que revela o pagamento médio de empresas com base no depoimento de funcionários, aponta uma bolsa-auxílio média de R$ 1.389.

Para participar do processo seletivo em quatro etapas (testes online, dinâmicas em grupo, entrevistas individuais e com gestores), os interessados devem fazer a inscrição pelo site até o dia 22 de janeiro.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Essa é a segunda edição do programa de estágio da Heineken e as oportunidades são para as áreas de produção e logística, vendas, marketing, assuntos corporativos, finanças e recursos humanos. Os estudantes devem ter disponibilidade para trabalhar em Alagoinhas (BA), Alexânia (GO), Benevides (PA), Belo Horizonte (MG), Caxias (MA), Igarassu (PE), Igrejinha (RS), Itu (SP), São Paulo (SP), Recife (PE) e Rio de Janeiro (RJ). A empresa aceita jovens de qualquer curso superior, mas exige inglês avançado dos candidatos.

No total, o programa de estágio tem duração máxima de dois anos, com início já em 2018.

No portfolio da empresa estão marcas como Eisenbahn, Baden Baden, Amstel, Devassa e a própria Heineken, além do refrigerante Itubaína e da água mineral Schin.