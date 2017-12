Heineken busca estagiários e Itaú abre vagas para gerentes em todo o Brasil

A Heineken Brasil está buscando estudantes do antepenúltimo ou penúltimo ano da graduação para estagiar na companhia. A empresa não revela o salário, mas oferece vale-transporte ou fretado, vale-alimentação, plano de saúde, seguro de vida e até vale-cerveja. Para participar do processo seletivo em quatro etapas (testes online, dinâmicas em grupo, entrevistas individuais e com gestores), os interessados devem fazer a inscrição pelo site até o dia 31 de janeiro.

Essa é a segunda edição do programa de estágio da Heineken e as oportunidades são para as áreas de produção e logística, vendas, marketing, assuntos corporativos, finanças e recursos humanos. Os estudantes devem ter disponibilidade para trabalhar em Alagoinhas (BA), Alexânia (GO), Benevides (PA), Belo Horizonte (MG), Caxias (MA), Igarassu (PE), Igrejinha (RS), Itu (SP), São Paulo (SP), Recife (PE) e Rio de Janeiro (RJ). A empresa aceita estudantes de qualquer curso superior, mas exige inglês avançado dos candidatos. No total, o programa de estágio tem duração máxima de dois anos, com início em 2018.

Para interessados em trabalhar na área jurídica, o VG&P Advogados (Vernalha Guimarães & Pereira) abriu seu programa de trainee deste ano. Para participar, além de fazer a inscrição pelo site até o dia 14 de janeiro, é preciso ter graduação concluída entre dezembro de 2015 e dezembro de 2017, registro na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e disponibilidade para trabalhar em Curitiba (PR). Os aprovados terão salário de até R$ 5 mil, plano de saúde, auxílio-transporte ou estacionamento, bolsa educação e vale-refeição.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na área de tecnologia, a CI&T abriu 80 vagas de emprego e estágio em Campinas, São Paulo e Belo Horizonte, incluindo oportunidades para pessoas com deficiência (PCD). Os interessados terão oportunidade de trabalhar em áreas como desenvolvimento, marketing e administração. As exigências e prazos de inscrição mudam de acordo com a modalidade de contratação. Para saber mais informações e como participar, basta acessar o site.

Até o dia 15 de dezembro é possível concorrer a uma das 30 vagas para gerente geral comercial do Itaú Unibanco. É preciso ter experiência na área e disponibilidade para início em janeiro de 2018. Há oportunidades para agências de todo o Brasil. Para inscrever-se, acesse o site.