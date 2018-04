Heineken quer comprar a canadense Molson A Heineken pode comprar a cervejaria canadense Molson e a sua controlada, a brasileira Kaiser, disse o presidente executivo do grupo holandês, Karel Vuursteen, que está se aposentando hoje, em reportagem publicada no jornal Financial Times. "A Família Molson não pretende vender a empresa, mas quando a gente analisa melhor, tudo é possível. A Molson está trabalhando em um mercado atrativo. Eles estão fazendo um excelente trabalho e compraram uma posição no Brasil e nós a analisaremos bem de perto. Não está à venda, mas nós podemos esperar", disse o executivo. Vuursteen disse que não haverá mudanças no controle da empresa. A família Heineken detém mais da metade da holding. Analistas vêem a relutância da família em diluir o controle da empresa como potencialmente limitadora para novas aquisições e participações no mercado global. Vuursteen disse, contudo, que a Heineken tem outras formas de "investimento criativo" a sua disposição, com 1 bilhão de euros (US$ 891 milhões) em caixa. O executivo afirmou ainda que pode aumentar esse valor para 4 bilhões de euros (US$ 3,58 bilhões) com captação ou emissão de ações que a família subscreveria sem diluir sua participação. Enquanto isso, a Heineken está preparando o relançamento de sua marca principal, "a real Heineken", no Reino Unido, como cerveja premium de preço mais alto, mas ainda irá decidir se retira do mercado a versão mais popular da cerveja, disse o jornal.