Heineken vai vender participação de 15% na Quilmes A cervejaria holandesa Heineken colocou um fim formal na sua associação com a argentina Quilmes Industrial S.A. A Heineken informou que vai vender sua participação de 15% na Quilmes ao acionista controlador. A venda vai resultar em lucro líquido extraordinário de ? 73 milhões para a Heineken em 2003, segundo comunicado da empresa. Ao mesmo tempo, a empresa holandesa concordou em acertar todas as disputas relacionadas à arbitragem em curso, envolvendo a Heineken e a Quilmes. Em junho passado, um tribunal holandês rejeitou uma pedido da Heineken para que a fusão entre a Quilmes e a AmBev, anunciada em maio, fosse temporariamente suspensa. A Heineken alegava que a fusão desrespeitava seu direito de preferência na transação. A cervejaria holandesa acrescentou que a venda está sujeita apenas à conclusão do acordo entre a Quilmes e a AmBev. Segundo a nota, a Heineken vai fortalecer sua posição na América do Sul com a compra de 50% na Irsa, dona da cervejaria chilena CCU, e nos Bálcãs, com a compra do controle da Karlovacka, na Croácia. Como parte do acordo com a Quilmes, a Heineken terá como opção encerrar o acordo de licença para produzir a marca Heineken, mantido com a Quilmes. A Heineken tem a intenção de transferir este acordo para a CCU, informa a empresa. As transações no Chile e na Argentina vão resultar numa saída líquida de caixa, mas o acordo vai contribuir imediatamente para o lucro líquido da Heineken, diz o comunicado da empresa. A CCU é a líder em bebidas no Chile, com três cervejarias e produção anual de 3,5 milhões de hectolitros, representando uma fatia de mercado de 88%. A CCU também produz vinhos, totalizando 850 mil hectolitros, metade para exportação. A CCU opera duas cervejarias na Argentina, onde vende 1,5 milhão de hectolitros de cerveja e tem uma participação no mercado de cerca de 12%. Suas principais marcas são Cristal, Escudo e Dorada, no Chile, e Schneider e Budweiser (sob licença) na Argentina. Simultaneamente, a Heineken fechou um acordo com a SBE (Southern Breweries Establishment, uma joint venture na qual a CCU controla 50%) para adquirir a participação controladora de 68,8% na cervejaria Karlovacka Pivovara, da Croácia. A transação depende de condições que incluem a aprovação das autoridades reguladores e das companhias.