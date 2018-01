Hemodiálises e transplantes não têm mais meta Novas medidas para a economia energética foram anunciadas pelo coordenador do Programa Emergencial de Redução do Consumo, Euclides Scalco. Ele determinou ontem que os centros de hemodiálises e transplantes deixam de ter metas de redução de gastos de energia. No mesmo pacote, 12 estaleiros e a Base Naval do Rio de Janeiro tiveram as metas de economia revisadas. Os centros de hemodiálise somente terão direito ao benefício se tiverem as atividades separadas de outras clínicas ou hospitais. Scalco determinou que estes centros que se enquadram na determinação poderão solicitar as respectivas revisões de metas junto às distribuidoras já na próxima semana.