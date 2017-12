Henrique Neves assume presidência da Varig O executivo Henrique Neves, ex-presidente da Brasil Telecom e que ocupou cargos de diretoria na Shell Brasil, vai assumir a presidência da Varig. A definição foi divulgada em nota pelo novo conselho de administração da companhia aérea, que tomou posse nesta manhã na sede da Varig no Rio de Janeiro. Segundo nota, membros do novo conselho irão a Brasília nesta terça-feira para se reunir com autoridades do governo. Segundo o comunicado, Neves foi escolhido por unanimidade. "Trata-se de um executivo com experiência e bom relacionamento com o governo, mídia e sociedade", afirma na nota David Zylbersztajn, presidente do conselho da Varig.