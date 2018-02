Herdeiro da Samsung é libertado após sua condenação ser suspensa

SEUL - A justiça da Coreia do Sul suspendeu nesta segunda-feira, 05, a condenação de cinco anos de prisão ao herdeiro e líder de fato da Samsung, Lee Jae-yong, e autorizou sua saída da prisão ao desculpar-lhe de vários dos delitos relacionados com o caso de corrupção conhecido no país como "Rasputina".

Lee tinha sido condenado em agosto passado a cinco anos de prisão por subornar a ex-presidente sul-coreana, Park Geun-hye, com o objetivo de obter favores do Governo na sua consolidação como líder do grupo, desviar fundos, escnder ativos no estrangeiro e perjúrio.

O Alto Tribunal de Seul decidiu diminuir esta pena para dois anos e meio e autorizou Lee a cumpri-la em regime aberto, pelo que lhe permite sair de imediato da penitenciária onde se encontrava, depois que outra instância retirou muitas das acusações a que tinha sido condenado. /EFE