Heron critica uso do IPCA para definir juros O professor de economia da USP e coordenador do IPC-Fipe, Heron do Carmo, voltou a discordar nesta terça-feira do presidente do Banco Central, Armínio Fraga, que, nesta segunda-feira, em Nova York, defendeu a manutenção do IPCA cheio para continuar norteando a meta de inflação. A declaração de Fraga foi feita após ele ter recebido o prêmio "Liderança de Destaque" da Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos. Na semana passada, durante a divulgação da taxa de inflação medida na cidade de São Paulo na segunda quadrissemana de abril, Heron havia defendido a utilização do núcleo de inflação pelo critério de exclusão como um melhor balizador para a meta de inflação. Na opinião do professor, a metodologia usada pelo IBGE para calcular o IPCA considera a progressão aritmética, que superestima a inflação. Armínio Fraga, por sua vez, acha que "a discussão sobre o núcleo enriquece o debate, mas não é um substituto para a política de metas de inflação, de acordo com o esforço de olhar para frente". Segundo o presidente do BC, um núcleo, bem ou mal, olha para trás. "Concordo que o núcleo ainda carrega parte do efeito dos choques cambial e de tarifas do ano passado. Mas quando se usa o núcleo, além de ter a tendência, tem-se também o nível da inflação. Além disso, o núcleo por exclusão, segundo a própria pesquisa Focus do BC, está correndo um ponto porcentual abaixo dos demais", justifica-se Heron do Carmo, para quem o core inflation por exclusão seria mais relevante para a condução da política monetária. Quanto à meta de inflação, Heron diz não ter nada contra a utilização do índice cheio como seu balizador. "Até porque a meta será atingida no futuro. Mas para se definir política monetária é preciso separar bem o que é temporário e o que é permanente", diz o economista da USP. "A alta do petróleo, por exemplo, foi provocada por componentes transitórios, como o golpe na Venezuela e a crise no Oriente Médio, que depois de algum tempo contribuirão para derrubar os preços. Mas do jeito que o BC vem tratando a questão, a impressão é que os fatores temporários são considerados como permanentes", diz Heron. Segundo ele, tudo indica que o preço da gasolina, por exemplo, já atingiu o seu pico no ano e tende a voltar. "Será que quando isso acontecer o Banco Central vai reduzir a taxa de juros na mesma velocidade?", questiona o professor, insistindo em que o índice cheio é muito sensível aos choques temporários, o que não ocorre com os núcleos de inflação por exclusão. Heron diz que Fraga não deveria se preocupar em explicar a exclusão de alguns preços do índice para o cidadão que não é especializado em economia. "O Brasil vem recebendo elogios rasgados de todo o mundo por estar cumprindo todas as metas impostas pelos órgãos financeiros internacionais. Mas onde está o prêmio, a medalha por estarmos atingindo estas metas? Eu, como o cidadão comum, quero o meu prêmio em juros baixos", diz o economista, acrescentando que o comportamento do BC dá a entender que ele está vendo no horizonte alguma coisa ruim que o mercado não está conseguindo enxergar.