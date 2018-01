Heron do Carmo questiona cálculo do preço de combustíveis O governo deveria alterar a metodologia de ajuste de preço dos combustíveis, na avaliação do coordenador do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), Heron do Carmo. Para ele, é preciso ter "melhor flexibilidade", com correções para cima ou para baixo, conforme o comportamento do mercado internacional e do câmbio, sendo feitas em prazos menores do que os atuais, que são mmensais. "É melhor que os preços sejam ajustados com maior freqüência, até mesmo diariamente. Assim, não haverá distorção e o impacto sobre a inflação e repasse de preços será menor", defendeu. Ele afirmou também ser contrário à manutenção do atrelamento ao mercado internacional dos preços dos combustíveis no mercado interno. "Chegou a hora de a Petrobras trabalhar como uma empresa privada. Se a Sadia não cobra pelo frango no Brasil o preço do mercado francês, por que a Petrobras cobra pela gasolina o preço médio do mercado americano, por exemplo?", questionou. Heron recomendou ainda cautela sobre o comportamento dos preços do combustível, se for confirmada uma guerra dos Estados Unidos contra o Iraque. "É preciso ficar atento à conjuntura. Se sentirem que o preço vai subir e, pouco tempo depois, pode recuar, o ideal não é reajustar os preços. Período de tensão é curto e não vale a pena comprometer a macroeconomia e a inflação de um ano apenas por causa de precipitação de decisão, num período curto", insistiu.