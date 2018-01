Hidrelétrica de R$ 1 bilhão é inaugurada em Minas A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) inaugura nesta quinta-feira no Vale do Jequitinhonha, região norte do Estado, a Usina Hidrelétrica de Irapé, que representou investimentos de cerca de R$ 1 bilhão, para uma capacidade instalada de 360 MegaWatts (MW). O governo mineiro investiu no projeto cerca de R$ 100 milhões. A área do reservatório de Irapé atinge dez municípios da região, que têm uma população de 132 mil pessoas. A hidrelétrica foi construída no rio Jequitinhonha, entre os municípios de Grão Mogol e Berilo e possui três máquinas de 120 MW cada. A previsão é que as três unidades geradoras entrem em operação em seqüência, começando este mês com a máquina 1. Em agosto e outubro, devem entrar as máquinas 2 e 3, respectivamente. A primeira máquina entrou em fase de testes com água em maio e realizará teste de geração ainda na primeira quinzena de junho.