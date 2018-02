Hidrelétricas do MT poderão ir a leilão só em 2009 O presidente da Empresa de Pesquisa Energética (Epe), Maurício Tolmasquim, disse nesta segunda-feira, 4, que somente no início de 2009 é que deverão ser colocadas em leilão as seis novas usinas hidrelétricas poderão ser construídas no Rio Teles Pires, no Mato Grosso. Se essa previsão se confirmar, essas usinas poderão começar a fornecer energia ao sistema a partir de 2014. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou, em julho passado, um estudo desenvolvido pela holding estatal Eletrobrás que identifica seis potenciais usinas hidrelétricas que podem vir a ser construídas no rio Teles Pires, rio que pertence à Bacia do Tapajós e que corta os estados do Mato Grosso e do Pará. Somadas, essas usinas poderão gerar 3.697 megawatts (MW), quando construídas. Segundo a Aneel, esse foi o maior inventário de um rio aprovado pela agência desde dezembro de 2002, quando foi aprovado o do Complexo do Madeira. O próximo passo, agora, caberá à EPE, órgão do Ministério de Minas e Energia encarregado do planejamento do setor elétrico. Segundo Tolmasquim, a EPE apenas aguarda a autorização da Aneel para abrir uma licitação por meio da qual contratará consultorias privadas que realização o estudo de viabilidade econômica e o Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA-Rima) das seis usinas do rio Teles Pires. Esses estudos deverão ficar prontos no fim do ano que vem. A EPE, então, enviará o EIA-Rima para os órgãos ambientais e dará início ao processo de obtenção da licença ambiental prévia das usinas. Se tudo der certo, a avaliação do presidente da EPE é de que essas licenças serão emitidas em aproximadamente um ano, ou seja, no fim de 2008. De posse das licenças, o governo poderá, enfim, já no início de 2009, realizar o leilão de concessão dos projetos, no qual as empresas vencedoras ganharão o direito de construir e explorar os empreendimentos. Desde sua criação, em 1998, a Aneel já aprovou 385 estudos de potenciais hidrelétricos, que somam um potencial de 50,1 mil MW. De janeiro a julho deste ano foram aprovados 13 estudos, em um total de 5.518 MW de potência, incluindo as usinas do rio Teles Pires. Atualmente, a agência tem 60 projetos em sua carteira sendo analisados para futura aprovação. Técnicos da Aneel comentaram que os estudos de inventário do rio Tele Pires começaram a ser realizados pela Eletrobrás no final da década de 80. Mas acabaram sendo paralisados por falta de recursos. O inventário do Rio Teles Pires compreende usinas dos mais variados potenciais. Desde uma usina de apenas 53 MW, batizada de Magessi, até o aproveitamento de Teles Pires, que poderá ter uma potência de 1.820 MW.