Hidrelétricas têm mais capacidade nos reservatórios As regiões Sudeste e Centro-Oeste consumiram ontem mais energia que o limite determinado pelo governo. Segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), o consumo na terça-feira nas duas regiões foi de 24.201 MW médios, para uma meta de 23.500 MW médios. O gasto foi 2,98% acima da meta de consumo. A média mensal de gasto de energia, no entanto, continua abaixo da meta em 7,95%. No Nordeste, o consumo ontem foi de 5.113 MW médios, para uma meta de 5.400 MW médios. Os reservatórios que abastecem as usinas hidrelétricas nas regiões sob racionamento continuam enchendo. O nível das barragens no Sudeste e no Centro-Oeste alcançou ontem 44,12% da capacidade máxima. No Nordeste, o volume de água nos reservatórios chegou ontem a 33,22%.