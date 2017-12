Hidro Elétrica do São Francisco lucra R$ 79,447 milhões A Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf) obteve lucro líquido de R$ 79,447 milhões em 2002, revertendo prejuízo de R$ 103,683 milhões apurado no ano anterior. A receita operacional líquida recuou 14,7%, para R$ 2,523 bilhões, e o lucro bruto foi de R$ 1,438 bilhão (+45,4%). As despesas operacionais totalizaram R$ 263,379 milhões no ano passado, volume 8% maior frente a 2001. O resultado do serviço avançou 57,7%, para R$ 1,175 bilhão. A perda financeira líquida ficou em R$ 1,303 bilhão, com alta de 58%. O prejuízo operacional cresceu 60,4%, para R$ 128,376 milhões. A empresa contabilizou no ano passado um ganho de R$ 178,317 milhões como contribuição social diferida, conta que foi zero em 2001. O lucro por ação fechou em R$ 1,91. Em 31 de dezembro passado, o patrimônio líquido da Chesf era de R$ 9,741 bilhões.