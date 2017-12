Hilton encerra este ano operação no centro de SP A Hilton International, subsidiária do Grupo Hilton, informou hoje, por meio de comunicado oficial, que vai encerrar em 31 de dezembro as operações do Hilton São Paulo, hotel instalado no centro da capital paulista. De acordo com a Hilton, a retirada da bandeira do prédio situado na Avenida Ipiranga, onde o hotel funcionou por mais de 30 anos, "acontece porque essa unidade já não cumpre os objetivos estratégicos da empresa estabelecidos para o Brasil". De acordo com a Hilton, a decisão relativa à unidade do Centro paulistano não afeta os demais negócios do grupo no País ou os planos de investimento no mercado brasileiro. Há cerca de um ano, o Grupo Hilton anunciou a construção de um resort na região da Amazônia, o Hilton Amazon Eco-Lodge, e já demonstrou interesse na abertura de hotéis em Natal e em outras capitais brasileiras. Há dois anos, a rede investiu US$ 90 milhões no Hilton São Paulo Morumbi, que se tornará o único empreendimento da Hilton na capital paulista. Em todo o mundo, a Hilton International opera mais de 2,5 mil unidades hoteleiras com a bandeira Hilton. Sediado em Londres, o Hilton Group registrou lucro líquido de 112 milhões de libras esterlinas em 2003, cerca de 15% mais que os 97,3 milhões de libras apurados no ano anterior. O faturamento do grupo, no ano passado, foi de 8,9 bilhões de libras esterlinas.