Histórico de bancos estrangeiros é o de deixar varejo brasileiro

O banco inglês se instalou no Brasil, mas optou por se manter relativamente pequeno para um banco de varejo no País, seguindo a estratégia global de estar em todos os países mesmo que sendo pequeno. No Brasil, tem uma base de 10 milhões de clientes, enquanto um banco como o Bradesco tem 70 milhões. O resultado foi um encolhimento natural diante da concorrência, segundo especialistas.

Sobrevivente. Dos estrangeiros que se aventuraram no varejo brasileiro, o Santander foi um dos poucos sobreviventes de grande porte. O americano Citibank, por exemplo, que há 100 anos atua no Brasil, não conseguiu expandir suas atividades. Já o espanhol Santander entrou firme no País com um lance bilionário pelo Banespa. Mais tarde comprou o ABN, outro estrangeiro que havia entrado no Brasil ao adquirir o brasileiro Banco Real. O Santander chegou a virar alvo de uma tentativa de aquisição pelo banco Bradesco, segundo contam algumas fontes, mas o negócio nunca se concretizou.

Da história dos estrangeiros, o ABN Amro teve uma trajetória de sucesso ao ter escolhido manter a marca Real. A estratégia veio de uma clientela fiel. Tão fiel que ainda hoje é comum clientes cobrarem a volta do Real no lugar do Santander. A saída do ABN se deu, no entanto, porque o banco foi vendido no exterior e aqui no Brasil foi absorvido pelo banco espanhol.

Desafio. Assim como o holandês ABN, o HSBC também herdou uma clientela fiel, que agora deve ser um dos grandes ativos no leilão entre os maiores bancos brasileiros. O sócio da consultoria PwC, Antonio Toro, diz que o vencedor da disputa terá um desafio gigantesco: manter esse cliente, que será disputado pelos bancos que perderem a disputa. Além disso, o HSBC não terá mais tanto interesse em defender a manutenção desse cliente em sua carteira até a aprovação da venda do banco pelas autoridades.

Na semana passada, o banco inglês passou um recado meio torto para os clientes brasileiros ao divulgar no exterior que venderia a unidade no Brasil. O anúncio de que fecharia as unidades levou muitos clientes a correr para sacar recursos ou buscar informações.