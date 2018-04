Hitachi vai demitir mais 4 mil até junho A Hitachi, o conglomerado japonês de equipamentos eletrônicos, anunciou que vai demitir 4 mil funcionários até junho, além das 16.350 demissões anunciadas desde setembro. Com a medida, o volume de cortes de pessoal da empresa alcança 6% do total de funcionários. Desde o segundo semestre do ano passado, a Hitachi e outras grandes fabricantes de chips e computadores do Japão, como a NEC, Toshiba, Fujitsu e Matsushita Electric Industrial, vêm anunciando demissões e planos de reestruturação como forma de enfrentar a queda global na demanda desses produtos. Concorrência A Hitachi foi particularmente afetada pela queda abrupta dos preços do chip D-Ram em função da forte concorrência por parte de empresas sul-coreanas. Os novos cortes de pessoal acontecerão por meio de PDVs.