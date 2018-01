Hoje é o último dia de ofertas em alguns sites Quem quer aproveitar os descontos oferecidos pelo comércio, mas não está disposto a enfrentar os shoppings que continuam apinhados de gente mesmo após o Natal, ainda consegue adquirir produtos com abatimentos nos sites de compras da Internet. O Submarino oferece vários itens com descontos de até 50%. Para adquirir as mercadorias da liquidação, o interessado deve fazer o pedido até as 21 horas de hoje no endereço www.submarino.com.br. A Americanas também está com oferta especial de Ano Novo. Mais de 500 produtos são oferecidos com até 60% de desconto. A barraca para três pessoas Iglu Express, por exemplo, teve seu preço reduzido de R$ 96,90 para R$ 89,90. Já o CD do Ira - MTV ao Vivo está custando R$ 9,90 - menos da metade do preço anterior, de R$ 21,90. São promoções válidas também apenas hoje. Vale lembrar que, em ambos os sites, o prazo para a entrega do pedido varia de acordo com a mercadoria encomendada e o local de entrega.