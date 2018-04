Hoje é o último dia do feriado bancário, diz porta-voz O porta-voz da Presidência da Argentina, Eduardo Amadeo, anunciou o fim do feriado bancário parcial e cambial para amanhã. Segundo ele, "esta tarde será anunciado o cronograma" de datas e montantes a serem liberados dos depósitos bancários. Segundo fonte do Ministério de Economia, o governo trabalha com um cronograma que prevê o início da liberação de depósitos de até 5 mil pesos a partir de março, em parcelas de até seis meses . O mesmo montante, em dólares, seria liberado a partir de julho. Os maiores valores também seriam liberados a partir de julho, mas divididos em mais de seis vezes. Leia o especial