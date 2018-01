"Hoje vamos decidir para que lado vai", diz Levy sobre acordo O secretário do Tesouro Nacional, Joaquim Levy, informou, no final da manhã de hoje, que a missão do Fundo Monetário Internacional (FMI) deve chegar ao Ministério da Fazenda na tarde de hoje para dar prosseguimento às discussões sobre o novo acordo. "Hoje vamos decidir para que lado vai. A tendência é positiva e o ministro (Antonio Palocci, da Fazenda,) vai dar orientações depois". Levy disse ainda que não está fechado o valor do novo acordo.