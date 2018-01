Holandeses buscam acordos na área naval Chegou hoje ao Rio de Janeiro uma missão comercial da Holanda, liderada pelo ministro das Relações Exteriores, Van Buitelandse Zaken. O grupo é composto por cerca de 20 empresários daquele país. O objetivo da visita é discutir negócios, parcerias e novos investimentos para o setor naval do Estado. A missão se reúne com o secretário de Energia, Indústria Naval e Petróleo, Wagner Victer. Os encontros, que contarão com a participação, de representantes da indústria naval fluminense, do governo do Estado, de representantes do BNDES, do Sindicato Nacional das Indústrias de Construção Naval (Sinaval), e da Transpetro, acontecerão até amanhã no Hotel Excelsior, em Copacabana. As rodadas de negócios envolvendo os empresários holandeses terão início às 9h e término previsto para 18h, informa Victer.