Home broker bate recorde de giro na Bovespa em setembro

As negociações realizadas via home broker (sistema de compra e venda de ações através do site de uma corretora na internet) na Bovespa registraram, em setembro, cinco recordes: volume total de R$ 44,20 bilhões (R$ 42,54 bilhões em agosto), volume médio diário de R$ 2,10 bilhões (ante R$2,02 bilhões), quantidade de negócios de 4.474.883 (ante 4.392.467), a média diária de negócios de 213.090 (209.165 no mês anterior) e participação no volume financeiro do mercado de ações de 19,40% (ante 19,00%).

Em nota, a Bolsa diz que a participação no número de negócios alcançou 31,30%, contra 30,40%. O valor médio por negócio foi de R$ 10,86 mil, ante R$ 10,72 mil. A quantidade de investidores com ofertas colocadas ficou em 215.861, ante 211.316 no período anterior. Em setembro, manteve-se em 68 o número de corretoras que ofereceram o serviço.

No Banco de Títulos da Central Depositária (BTC), o volume financeiro das operações com empréstimos de ações alcançou R$ 28,74 bilhões em setembro, ante R$25,85 bilhões em agosto. Foram realizadas 63.477 operações, ante 61.990. O volume financeiro do mercado secundário de renda fixa privada totalizou R$66,83 milhões, ante R$ 26,80 milhões, somados os negócios no Bovespa Fix e Soma Fix. Deste total, R$ 3,41 milhões foram referentes a debêntures, R$ 59,21 milhões relativos aos Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) e R$ 4,21 milhões aos Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI).

O volume financeiro registrado pelos quatro fundos de índices (Exchange Traded Funds ou ETFs) negociados na BM&FBovespa foi recorde e chegou a R$ 557,86 milhões, ante R$ 451,14 milhões. Foram realizados 8.366 negócios com os ETFs BOVA11, SMAL11, MILA11 e PIBB11. No período anterior, o número de negócios foi de 5.753. Em setembro, o maior volume financeiro foi atingido pelo ETF BOVA11, com R$ 484,17 milhões, ante R$ 373,33 milhões.

A BM&FBovespa encerrou setembro com 2.870 clubes de investimento e 46 novos registros. O patrimônio líquido somou R$ 11,17 bilhões e o número de cotistas chegou a 143.264, conforme os últimos dados disponíveis, referentes a agosto.