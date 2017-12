Home Broker impulsiona Bovespa O crescimento das negociações de ações pela Internet, por meio do sistema Home Broker, está impulsionando o volume financeiro do mercado fracionário da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), segundo diretores de corretoras. A seção fracionária da Bovespa funciona como o varejo do mercado. Nela, os investidores podem adquirir ações que não chegam a formar um lote padrão de papéis de determinada companhia - que seria o atacado. Isso faz com que as ordens de operação possuam valores menores, já que menos ações são negociadas. O volume financeiro negociado no mercado fracionário da Bovespa até outubro deste ano já supera a quantia transacionada nos 12 meses de 99. O giro totalizou US$ 172,372 milhões, um crescimento de 26,67%. O volume total negociado na Bovespa até outubro de 2000 ficou em US$ 89,643 bilhões, uma alta de 4,85%. Números da Bolsa mostram que o volume total transacionado pelo Home Broker passou de R$ 26,977 milhões em outubro de 99, para R$ 177,539 milhões no mesmo mês de 2000. A participação desse setor na Bolsa subiu de 0,15% do total para 0,81%. A média diária de volume cresceu 40,96% no mesmo período. "O Home Broker é voltado para a pessoa física e nossas ordens possuem valor médio de R$ 2 mil", afirmou o gerente da área técnica da Socopa, Paulo Prado. Segundo ele, 85% do total de novos clientes da corretora nunca haviam operado no mercado de ações. Segundo o responsável pelo Home Broker e diretor da Ágora, Paulo Levy, os investidores que utilizam a web são, em geral, estudantes de economia ou pessoas que gostam do mercado, e que não possuem acesso às grandes mesas de operação das corretoras. Randolph Haynes, diretor da Coinvalores afirmou que, atualmente, 42% de todas as ordens de compra e venda registradas pela corretora são feitas pela Internet, o que considera um crescimento expressivo. " Na opinião de Haynes, o investidor do Home Broker busca o giro de curto prazo, comprando uma ação para vendê-la uma semana ou dez dias depois. No entanto, ele acredita que essa situação deverá se inverter à medida que a pessoa física começar a se familiarizar com o processo. "Hoje, o investidor tem mecanismos de análise avançados que só os grandes possuíam, como gráficos." Veja na matéria a seguir que na opinião de analistas os preços das ações deverão se igualar nos mercados fracionários e de lote padrão.