Homem a jato voa a 300 quilômetros por hora

SÃO PAULO - O aventureiro suíço Yves Rossy tornou-se famoso nos Estados Unidos como 'jetman', o primeiro homem a jato.

Ele fez um voo equipado apenas com asas e turbinas acopladas ao próprio corpo em uma demonstração em Wisconsin, nos Estados Unidos, ao lado de um avião bombardeiro B-17.

Yves Rossy atravessou o céu em seu equipamento preto e amarelo a uma velocidade de 300 quilômetros por hora, em uma demonstração para a imprensa antes de um show aéreo programado esta terça-feira, 30, em Oshkosh.

"Eu sou um explorador dos limites", disse o aventureiro, após retornar com segurança ao solo."É apenas prazer, diversão, é liberdade total", disse ele, sem revelar quanto investiu no equipamento e quanto lucra por apresentação.

Aos 53 anos, o aventureiro conta que passou mais de uma década projetando o equipamento, que tem quatro motores a jato.

As asas são de fibra de carbono-kevlar com seis metros de largura. O acelerador de mão permite ao piloto controlar a aceleração e a direção é feita com o próprio corpo. "Com os meus movimentos eu controlo o voo, como se estivesse esquiando", disse ele.

Rossy pode atingir até 12.000 pés de altura, o equivalente a 3,7 mil metros. Mas, normalmente, voa a 5 mil pés, o equivalente a 1,5 mil metros de altura.

Em 2011, o aventureiro completou um voo sobre o Grand Canyon, por mais de oito minutos. Suas aparições na AirVenture, evento organizado pela da Associação de Aeronaves Experimentais, em Oshkosh, nesta terça-feira 30, foi primeiro voo público nos EUA