Homem está mais independente no consumo Os homens estão se libertando cada vez mais das mulheres na hora de escolher roupas e sapatos nas lojas. Embora ainda muitas mulheres sejam responsáveis por manter o guarda-roupa masculino abastecido, uma parcela de homens já assumiu esta função e vai às compras sozinho. Além disso, eles estão mais preocupados com a aparência e em acompanhar as tendências atuais. Uma pesquisa realizada pela Yachtsman, grife de roupa masculina, com 25 lojas próprias em sete capitais brasileiras, revela que atualmente 50% das compras são decididas pelos homens, mesmo se estiverem acompanhados por alguma mulher. De acordo com o presidente da rede, Marcelo Abrão, este porcentual era de 35% há aproximadamente três anos. Embora o levantamento não tenha sido feito de forma científica - tomou por base anotações no ponto-de-venda -, as mudanças são claras quando se observa, por exemplo, a grande freqüência dos homens nas lojas na hora do almoço, desacompanhados. Assim que passaram a controlar esta tarefa, os homens também se tornaram suscetíveis às compras por impulso, favorecendo as vendas de roupas e calçados. Abrão afirma que apesar de as mulheres serem consideradas mais impulsivas nesta área, na hora de comprarem para maridos e filhos tornam-se mais racionais.