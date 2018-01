Homem mais rico da América latina investirá em Honduras O magnata mexicano Carlos Slim, considerado o homem mais rico da América Latina, anunciou nesta sexta-feira que aumentará em US$ 150 milhões seus investimentos em telefonia celular em Honduras. Slim, cuja empresa América Móvil opera em Honduras com o nome de Megatel, explicou que seus novos investimentos abrangerão as áreas de infra-estrutura, software e equipamentos. Os investimentos "devem ser da ordem de US$ 150 milhões, para em dois ou três anos duplicar o tamanho da empresa", disse o empresário, após uma reunião com o presidente de Honduras, Manuel Zelaya. Carlos Slm chegou a Honduras depois de passar pela Nicarágua, onde também tem negócios e anunciou intenções de ampliar seus interesses e investimentos.