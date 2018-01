Homens continuam com salários bem superiores aos das mulheres Os salários dos homens permanecem bem acima dos recebidos pelas mulheres nas seis regiões metropolitanas pesquisadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Segundo a pesquisa mensal de emprego de novembro, o salário médio dos homens no mês totalizava R$ 1.115,50, o das mulheres era de R$ 792,50. A situação se repetia em todas as regiões, respectivamente para homens e mulheres: - São Paulo (R$ 1.276,80 e R$ 891,60); - Rio de Janeiro (R$ 1.056,20 e R$ 775,70); - Recife (R$ 783,60 e R$ 568,70); - Salvador (R$ 937,60 e R$ 646,40); - Belo Horizonte (R$ 976,00 e R$ 669,50); - Porto Alegre (R$ 1.051,20 e R$ 797,80).