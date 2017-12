Honda anuncia recall da CBR 900 RR A empresa Moto Honda da Amazônia Ltda. anunciou o recall da motocicleta importada Honda CBR 900 RR, ano-modelo 2000. O problema está no sistema de embreagem, cujas falhas podem levar à perda do acionamento da embreagem e dificuldade na troca das marchas. Os motoristas devem realizar a substituição das peças nas concessionárias autorizadas pela empresa. No comunicado, realizado em alguns jornais de grande circulação, a empresa não forneceu telefone para informações. O site da empresa traz todos os endereços e telefones da rede de concessionárias e centrais de atendimento (veja o link abaixo).A Fundação Procon-SP, órgão de defesa do consumidor ligado ao governo estadual, estará notificando a empresa a prestar os esclarecimentos que se fizerem necessários com base no Código de Defesa do Consumidor. O Procon-SP esclarece aos consumidores que, para que os reparos sejam realizados, não precisam se dirigir necessariamente à concessionária na qual adquiriram o veículo; qualquer agência credenciada pelo fornecedor deve realizar o serviço. Se a moto tiver sido comercializada diversas vezes, o proprietário atual tem o mesmo direito ao reparo gratuito que aquele que adquiriu um produto novo. O consumidor não deve esquecer de exigir o comprovante de que o conserto foi feito. Dúvidas ou reclamações podem ser encaminhadas ao Procon através do telefone 1512 ou de sua página na Internet (veja o link abaixo)