Honda anuncia recall de 290,6 mil unidades de Fit, Civic e CR-V

A Honda está convocando recall para 290.361 modelos Fit, Civic e CR-V fabricados entre os anos de 2004 e 2009 para a substituição gratuita do insuflador do airbarg do lado do motoristas e do passageiro. É o segundo recall convocado pela montadora em menos de um mês. Em 12 de maio, a montadora japonesa tinha convocado clientes de 423.217 modelos Fit, City, Civic e CR-V para consertar defeito no sensor que mede o combustível no tanque.

O modelo mais atingido pelo novo recall será o Civic, com 189.926 unidades, seguido pelo Fit (85.747) e CRV (14.688). De acordo com a Honda, os airbargs desses modelos terão de ser substituídos, pois, caso o veículo colida frontalmente com intensidade moderada ou forte, poderá haver rompimento do insuflador durante o acionamento do sistema, permitindo a projeção de fragmentos metálicos no interior do automóvel. Em situações extremas, a montadora diz que o defeito poderá causar danos materiais, lesões graves ou até mesmo a morte a motoristas e passageiros.

Os consertos começam em 20 de julho e seguem até 30 de novembro, variando de acordo com o modelo e o ano de fabricação. A lista dos veículo incluídos no recall e o agendamento do conserto podem ser feitos no site http://www.honda.com.br/recall/autos ou pelo telefone 0800-701-3432. A empresa ressaltou que os proprietários de automóveis reparados nas convocações anteriores referentes ao mesmo componente não precisam retornar às concessionárias.