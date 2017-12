Honda bate recorde de vendas no mercado brasileiro A Honda Automóveis anunciou hoje que bateu seu recorde de vendas no mercado brasileiro com a comercialização de 2.595 unidades do automóvel Honda Civic em janeiro. O volume foi 37,4% superior ao de dezembro, quando foram comercializadas 1.889 unidades e 100,9% maior que o de janeiro de 2000 (1.292 veículos). De acordo com a montadora, o resultado de janeiro é o melhor obtido pela empresa desde a inauguração de sua fábrica em Sumaré, no interior de São Paulo, em outubro de 1997. O volume de janeiro corresponde a 10,4% do total previsto para 2001, que é de 25 mil unidades. A Honda atribuiu o crescimento ao lançamento do modelo 2001 do Civic. O automóvel está disponível no mercado brasileiro em cinco versões, com preços entre R$ 34.281,00 e R$ 47.375,00.