Honda comemora vôos-testes de seu jato A Honda anunciou hoje que foi um sucesso a sessão de vôos-testes realizada com seu jato de pequeno porte, no início deste mês, nos Estados Unidos. A informação é da agência de notícias local Kyodo News. Os testes com o HondaJet, movido por dois motores HF-118 desenvolvidos pela Honda, foram realizados no aeroporto Piedmont Triad, na Carolina do Norte, informou a montadora, em comunicado. O avião tem 12,5 metros de comprimento e seis assentos, incluindo dois para a tripulação. Sua velocidade máxima é de 778 km/h, com autonomia de 2.037 km. A Honda deu início a pesquisas com jatos compactos em 1986 e realizou testes bem-sucedidos com modelos movidos com motores fabricados por outras empresas em 1993 e 1996. Segundo a montadora, a produção de aviões era um sonho do fundador da companhia, Soichiro Honda, já falecido.