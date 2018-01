Honda espera expansão de 5% nas vendas neste ano A Honda Motor informou nesta terça-feira que está em direção de uma expansão de 5% nas vendas de automóveis este ano, para 3,55 milhões de unidades no mundo. A companhia estimou ainda uma forte alta na Europa e crescimento estável nos Estados Unidos em 2007. A montadora japonesa informou que planeja dobrar a capacidade da fábrica no Brasil para 100 mil unidades em meados do próximo ano. A companhia disse também que a principal joint venture na China, a Ghuangzhou Honda, busca estabelecer um centro de desenvolvimento. O presidente-executivo da Honda, Takeo Fukui, declarou em entrevista a jornalistas que a terceira maior montadora do Japão pretende um aumento de 13% nas vendas na Europa em 2007, para 350 mil unidades. A Honda informou que deseja se focar em segmentos premium de cada linha de veículos. A companhia espera, por exemplo, que a nova série Civic obtenha clientes compradores de veículos Volvo, Audi e BMW, enquanto mantém os atuais usuários. A empresa também espera forte crescimento em países da região da Ásia-Pacífico, excluindo Japão e China, buscando crescimento de 12,5 por cento, para 360 mil unidades. Nos Estados Unidos, onde vendas do novo utilitário CR-V e de outros veículos leves subiram, a Honda informou que quer expansão de vendas de 3,3 por cento, para 1,56 milhão de veículos. A Honda relatou ainda que investirá 25 bilhões de ienes (US$ 212 milhões) para construir uma fábrica de veículos no Japão, com capacidade de produção anual de 200 mil unidades.