Honda faz recall para 423 mil carros, o maior da marca no Brasil

A Honda realizará seu maior recall no País, envolvendo 423.217 modelos Fit, City, Civic e CR-V. A empresa detectou defeito no sensor que mede o combustível no tanque, que pode provocar uma "pane seca". A peça só começará a ser substituída a partir de 1º de junho.

Com essa convocação, sobe para 626.855 o total de veículos envolvidos em recall neste ano no País, em 34 campanhas. O número é 34,4% maior em relação ao de igual período do ano passado, com 466.409 unidades em 30 campanhas, segundo dados do Procon-SP.

No comunicado divulgado ontem, a Honda alerta para riscos de desligamento involuntário do motor, o que pode causar colisões e, em situações extremas, lesões físicas ou até morte de ocupantes e terceiros.

Em razão do defeito, em alguns modelos o marcador do nível de combustível instalado no painel de instrumentos do veículo poderá indicar um volume maior de combustível do que o real no tanque, "ficando o condutor suscetível à falta de combustível (pane seca)".

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Por modelo, estão envolvidos no recall 149.736 unidades do Fit (ano/modelo 2011 a 2015), 87.196 do City (2011 a 2014) e 171.044 do Civic (2011 a 2015). Os três carros são produzidos na fábrica da Honda em Sumaré (SP).

Da leva nacional, só ficou de fora o recém-lançado HR-V. Também estão incluídas 15.241 unidades do CR-V (2013 e 2014), importadas do México. O mesmo recall está sendo realizado no Paraguai, mas a empresa não tem números de modelos envolvidos naquele país.

Reparo. A Honda informa ainda que o conserto será iniciado em 1º de junho "para que a rede se prepare para atender o cliente com rapidez e eficiência, reduzindo o tempo de permanência do veículo na concessionária".

No ano passado, o número de recall de veículos foi recorde no País, com 1,516 milhão de unidades em 95 campanhas realizadas por montadoras e importadores. Em unidades, foi 124% maior que o de 2013, ano em que ocorreram 73 campanhas.