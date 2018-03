Honda quer investir US$ 109 mi na Indonésia até 2011

A P.T. Astra Honda Motor, uma joint venture da Honda com a P.T. Astra International, pretende expandir uma de suas três fábricas no país por meio da construção de novas instalações com capacidade para produzir 600 mil unidades por ano. A construção deverá começar em 2010 e o lançamento está previsto para 2011.

A Indonésia é atualmente o segundo maior mercado de motocicletas da Honda, perdendo apenas para a Índia. A montadora vendeu um recorde de 2,87 milhões de motos em 2008 no país. As informações são da Dow Jones.