Honda registra alta de 30% em seu lucro trimestral A Honda anunciou alta de 29,6% em seu lucro líquido entre abril e junho em relação ao mesmo período de 2005, informou nesta quarta-feira a fabricante japonesa. O avanço foi atribuído à demanda de seus veículos nos mercados estrangeiros. O lucro líquido do grupo Honda no período, que marca o primeiro trimestre do atual exercício fiscal japonês, foi de 143,4 bilhões de ienes (US$ 1,236 bilhão). As vendas consolidadas foram de 2,60 trilhões de ienes (US$ 22,413 bilhões), em alta de 14,8%. As vendas de automóveis subiram 6,7%, para 896 mil unidades, impulsionadas por uma alta de 10% no faturamento fora do Japão (740 mil unidades), que neutralizou queda de 6,6% no mercado japonês. Apesar das altas, a Honda prevê queda de 7,6% em seu lucro líquido para o término do atual exercício fiscal.