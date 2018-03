Honda tem queda no lucro com iene valorizado e fraca demanda

A Honda Motor Co informou nesta terça-feira, 27, que seu lucro líquido caiu 56% no segundo trimestre fiscal uma vez que a valorização do iene e a fraca demanda por automóveis mais que ofuscaram os esforços de corte de gastos e as sólidas vendas de veículos eficientes em combustível. Mas a segunda maior montadora do Japão em volume de vendas praticamente triplicou a previsão de lucro para o ano.

Para o ano fiscal que termina em março de 2010, a Honda espera agora lucro líquido de 155 bilhões de ienes (US$ 1,68 bilhão), melhor do que a previsão anterior de lucro de 55 bilhões de ienes. A empresa também elevou a projeção de vendas para o ano, para 8,450 trilhões de ienes (US$ 91,9 bilhões), de 8,280 trilhões de ienes.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No trimestre encerrado em 30 de setembro, a Honda registrou lucro líquido de 54,04 bilhões de ienes (US$ 587,7 milhões), abaixo dos 123,32 bilhões de ienes um ano antes. O resultado superou as estimativas de analistas consultados pela Thomson Reuters, que previam lucro de 43,9 bilhões de ienes.

O lucro operacional da Honda no período caiu 56%, para 65,54 bilhões de ienes (US$ 712,7 milhões), de 148,85 bilhões de ienes no ano anterior. As vendas diminuíram 27%, para 2,057 trilhão de ienes (US$ 22,37 bilhões), de 2,827 trilhão de ienes.

A Honda, que também é a maior fabricante de motocicletas do mundo em volume de vendas, é a primeira montadora japonesa a divulgar lucro para o segundo trimestre fiscal. A Honda divulga o resultado dentro dos padrões de contabilidade dos EUA. As informações são da Dow Jones.