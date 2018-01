Honduras realiza licitação para baratear combustíveis Quatorze companhias dos Estados Unidos, Europa, México e América do Sul participam de licitação pública internacional aberta nesta quarta-feira pelo governo de Honduras. A intenção é conseguir combustíveis com preço mais baixo a partir de 2007. O resultado será divulgado em 15 dias. Ao todo 60 companhias estrangeiras foram convidadas a participar. As firmas estatais que apresentaram ofertas foram a Petrobras do Brasil, PetroPerú e PDVSA de Venezuela. As transnacionais petrolíferas Texaco e Esso, dos EUA, e Shell, da Holanda, não apresentaram ofertas. Elas operam no país desde os anos 80 e rejeitaram o processo desde seu anúncio em junho. As três firmas abastecem o país com 58% dos combustíveis. O assessor presidencial, Enrique Flores, afirmou para a imprensa que a licitação vai garantir "uma provisão segura de petróleo e com preços menores para nosso povo".