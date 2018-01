Hong Kong descarta mudança em seu regime de câmbio fixo O secretário de Finanças de Hong Kong em exercício, Stephen Ip, disse que o governo não planeja alterar o sistema de câmbio fixo após o anúncio, nesta quinta-feira, de valorização de sua moeda. "O governo não tem intenção de alterar o sistema de câmbio fixo, que vigora há mais de 21 anos e tem servido de âncora para a nossa estabilidade econômica", disse IP. O dólar de Hong Kong tem seu valor atrelado ao norte-americano. Ip disse que o governo de Hong Kong recebeu bem a decisão da China, e acrescentou que os ajustes recentes feitos pela cidade ao seu sistema de câmbio fixo "fortaleceram" a capacidade do sistema de promover a estabilidade monetária e de lidar com os fluxos de capital em Hong Kong. IP afirmou também que o yuan valorizado irá elevar o poder de compra dos consumidores chineses, beneficiando as exportações de Hong Kong para o continente. O turismo da cidade também deve ganhar. As informações são da Dow Jones.