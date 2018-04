Hong Kong entra em recessão e governo corta projeções A economia de Hong Kong entrou em recessão técnica no terceiro trimestre, com o Produto Interno Bruto (PIB) registrando um segundo trimestre seguido de contração, segundo dados divulgados pelo governo. O PIB contraiu-se 0,5% no terceiro trimestre em comparação ao segundo trimestre, em base sazonalmente ajustada, após uma queda de 1,4% no segundo trimestre. Em comparação ao terceiro trimestre do ano passado, a economia cresceu 1,7% no trimestre de julho a setembro, representando uma elevada desaceleração do crescimento anual de 4,2% registrado no segundo trimestre. A última vez que a economia de Hong Kong entrou em recessão foi em 2003. O governo cortou sua projeção de crescimento para o ano de 2008 para expansão de 3% a 3,5%, de estimativa anterior de crescimento de 4% a 5%. As informações são da Dow Jones.