Hong Kong fecha em alta de 0,47%; Coréia sobe 1,21% As ações fecharam em alta moderada na Bolsa de Hong Kong, com pequeno volume e investidores cautelosos diante da ameaça de guerra contra o Iraque. No final do dia, o índice Hang Seng registrava alta de 44,23 pontos (0,47%), a 9.365,52 pontos. Apesar da movimentação reduzida, houve forte atividade com papéis do setor de aviação. Na Coréia do Sul, o mercado foi sustentado pela presença de investidores do varejo a procura de papéis baratos. Nas cinco sessões precedentes, o principal índice da bolsa sul-coreana caiu cerca de 12%. Nesta quinta-feira, o Kospi fechou com valorização de 7,62 pontos (1,21%), em 635,17 pontos. Em Taiwan, as ações ganharam com provável atuação do governo no mercado. Os papéis de bancos foram os que mais avançaram, sinalizando eventual entrada no mercado dos fundos do governo, disseram traders. Esses fundos normalmente centram suas atividades em ativos de instituições financeiras com participação do governo. O índice composto da bolsa de Taipei fechou em alta de 72,42 pontos (1,63%), em 4.524,87 pontos. Em Jacarta, na Indonésia, o índice JSX composto fechou em 409,12 pontos, queda de 15,82 pontos (3,72%). Em Cingapura, o índice Strait Times caiu 5,09 (0,38%) e fechou em 1.335,98 pontos. Na bolsa de Kuala Lumpur, Malásia, o índice composto recuou 13,89 pontos (2,15%) e fechou em 632,43 pontos. Nas Filipinas, o índice PSE composto terminou o dia em queda de 9,77 pontos (0,96%), em 1.008,64 pontos. Na Tailândia, o índice SET encerrou o pregão em 351 pontos, queda de 4,86 pontos (1,36%). As informações são da Dow Jones.